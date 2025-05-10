母親節 是用來謝謝媽媽的日子，這一天，我們會說很多溫暖的話、送禮物、陪媽媽一起玩，讓媽媽開心。母親節可以讓我們記得，媽媽每天都很辛苦，不管她多累，她一直都在照顧我們。

我的媽媽很愛我們，她總會傾聽、在我們難過時給予安慰，還會教我們怎麼做一個好人。她的愛像太陽一樣溫暖，讓我們覺得很安心。

在我們家，母親節一早我們就會偷偷起來做早餐給媽媽吃，然後我們會用氣球和花把家裡裝飾得很漂亮。我們會送她禮物，有時是買的，有時是自己做的，也會寫信告訴媽媽我們有多愛她，她常常感動得快哭了，還會抱我們每個人。下午，我們會帶她去她最喜歡的餐廳吃飯、陪她去公園散步，或是在家看電影。我們還會拍照，做成一本回憶書，那天真的特別快樂！

母親節讓我覺得很溫暖，也讓我想到媽媽真的為我們做了很多很多，每次過母親節，我都覺得自己好幸運，因為我有一個這麼棒的媽媽。母親節在我心裡真的很重要。

黃瑞雪（紐約，鳴遠中文學校）

母親節到了，我想對媽媽說：「媽媽辛苦了！」由我記事的那刻起，媽媽就是一個勤勞刻苦的人，每天起早貪黑，默默地為這個家付出，這就是母親的偉大。

母親的愛付諸行動勝過千言萬語。我一直都想養一隻小寵物 ，但媽媽一直不肯。在二零二二年的母親節，媽媽送了我一隻荷蘭豬，我非常高興。原來媽媽一直都記得我說過的話，我想要的東西，媽媽都盡量滿足我。到現在我才知道媽媽的鼻子對動物毛髮過敏，這就是媽媽對我無私的愛。

媽媽，謝謝您孕育了我，將我從一張白紙慢慢地填上繽紛的色彩；給了我一個溫暖的家庭，還有無微不至的呵護和關懷。您是最偉大的母親！我會努力學習，願我能成為您的驕傲。

最後祝您：母親節快樂！我愛您，媽媽！