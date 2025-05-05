還記得小學一年級的我是多麼想要長大，總覺得讀高中的哥哥姊姊們成熟又獨立，彷彿已經準備好迎接未來。從小學到國中，我和四周的同學們嘴巴常常掛著一句：「這些辛苦在高中就會好多了。」大家都興奮地等待著成為高中生的那一天，因為在我們的眼中，高中後，人生就會美好許多，學校再也不會是一個無趣的監牢。

現在回頭來看，我想我們或許太迫不及待想成為幻想中的「成熟大人」，卻沒發現成長不是一踏進高中校園就會馬上發生的變化。踏進高中後，我才發現高中與長大並不相關，而那些曾經以為的「長大」並沒有讓人生變得輕鬆，反而帶來了更多選擇與挑戰。

高中九年級就像是馬拉松的起點，但是這場比賽不是跟別人比，而是跟時間賽跑，因為四年後就將獨自面對外面的世界，這讓高中不再只是跟小時候所期待的一樣，充滿「自由」；現在，功課、社團、義工、準備考試、申請大學......所有曾經遙遠的目標，突然都出現在眼前，讓人喘不過氣來。國中時，我們總覺得未來有無限的時間讓我們探索和出錯，但一踏入高中後，時間就像按下了倒數計時器，每一個行動都要考量後果，每一個偷懶都會影響自己的人生，不能再依賴父母和老師。

當然，「高中是人生中最美好的時光」這句常聽到的話也不是錯的，因為高中生活也充滿歡樂和學習。在這忙碌的時候，再辛苦我們也能找到自己的價值和成長，例如與朋友一起觀看校園內的美式足球比賽，午餐時間結伴到校外買點心，下課時一起抱怨老師出的功課太多......這些都會是未來的快樂回憶。

我們小時候以為會經歷的成長，與現實大不相同，真正的「成長」其實是一場漫長的旅程。

小時候眼中看到的只是高中生看起來精采又豐富的生活，卻小看了他們所經歷的辛苦。成長並不只是年齡的增長，而是面對未知時依然前行的勇氣，或許高中並不像我們小時候想像的那麼輕鬆美好，但它確實塑造了更成熟的我們，讓我們準備好迎接四年後的人生旅程。