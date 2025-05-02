我有一個姊姊，大我一歲半，她現在就讀六年級。姊姊有很多興趣和愛好，比如：花式滑冰、畫畫和辯論。她一個星期練習滑冰三、四次，每次至少兩個小時。最近她參加滑冰比賽，得到了第一名。

姊姊滑冰滑得很好，常常出去比賽，今年我們陪姊姊去參加滑冰節慶，見到了二○二五年的世界滑冰冠軍劉艾莉莎，她在冰上轉來轉去，我覺得她滑得很棒。

而我喜歡體操，我每個星期上兩次體操課。我從四歲就開始上體操課，但是在新冠病毒流行時停了一年。體操有四個類別：單雙槓、平衡木、撐竿跳和自由體操。單雙槓是在槓上做體操，平衡木是一個用來做體操的木架，撐竿跳是跑步之後在跳板上跳、做體操，自由體操則是在地上做動作。我最喜歡槓上體操，因為感覺像飛一樣。

西蒙·拜爾斯是世界上得到最多獎項的體操員，只有她可以做到「尤爾琴科屈體兩周」。我和家人去看了二○二四的奧林匹克體操賽，親眼目睹西蒙·拜爾斯的尤爾琴科屈體兩周，真是棒極了！

回來以後，我努力地練習，希望可以學到她的技術，我真的很喜歡體操，也希望常常參加體操比賽。

雖然我跟姊姊兩人都忙著上學、上課和比賽，但是只要有時間，我們也會一起玩電腦遊戲。我們會互相鼓勵、互相打氣，希望有一天我們都有機會參加奧運 。