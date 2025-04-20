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珍惜時間

李子琪（紐約，人力中心中文學校）
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我覺得時間過得很快，尤其是當你玩得很開心的時候，時間過得更快。

時間是無法觸摸或看見的東西，時間是你生命中發生的事情，時間總是悄悄地流逝，讓很多人常常感嘆：「時間過得真快！」這種感覺背後有很多種原因。

首先，隨著年齡的增加，我們的生活變得更加規律和忙碌。成年後，我們常常忙於工作、學校和家庭，生活節奏加快，時間彷彿壓縮了。在忙碌中，我們沒有太多時間去注意日常的點滴，結果往往感覺時間在不知不覺中流逝。其次，時間的感知和記憶有關。

時間就是生命，所以，我們一定要珍惜時間。

黃文樂（紐約，人力中心中文學校）

時間是我們最寶貴的資產，它是不可逆的。如果沒有珍惜時間，人就不可能做很多重要的事，比如跟家人朋友們玩、做自己喜歡的事、練習中文等。

時間過得很快，如果你把時間都拿去玩樂，就沒有空跟家人們相聚，也沒時間學習。

不花時間陪伴家人，你就會慢慢跟家人疏遠；如果沒有時間學習，學業也會漸漸落後。我們要先把最重要的事完成，然後才可以去玩，例如先做練習，再去玩樂。

珍惜時間讓人們過得更開心，做事不要只做一件事，可以同時分開進行，這樣才能有效地利用時間。一天有二十四小時，如果不珍惜這二十四小時，有更多時間也沒用。

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