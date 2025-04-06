「半途而廢」這個成語的相反意思是說：「只有持之以恆、刻苦努力，才能取得成功。」你有聽過這句成語、知道其中的故事嗎？

在東漢時期，有一位名叫樂羊子的人，他最初沒有遠大的志向，但他的妻子賢惠聰慧，經常勉勵他要奮發向上。

有一次，樂羊子決定外出求學，他與妻子商量後，妻子十分高興，並鼓勵他要好好學習。

但他在外求學一年後，就開始思念家鄉和妻子，於是向老師請假回家。妻子見他尚未完成學業便匆匆歸來，十分失望。於是，她拿起剪刀，將自己辛苦織成的布剪成兩段，樂羊子看到後十分不解，便詢問妻子為何要這樣做？妻子回答說：「學習如果做到一半就放棄，就像這塊被剪斷的布一樣，前功盡棄。學習貴在堅持，只有持之以恆、刻苦努力，才能取得成功。」樂羊子聽了妻子的話，深受觸動，決定重返學堂繼續深造。七年後，他學成歸來，這才回到家中探望妻子。這個故事告訴我們，做事如果半途而廢，就很難取得成功。

我從「半途而廢」這個成語故事中學到了，當我們面對困難和挑戰時，要有耐心和恆心，不輕易放棄。因為成功需要長期的堅持和努力，只有堅持到底，才能實現目標。所以，無論做什麼事情，都要持之以恆，絕不能半途而廢。