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美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

持白卡看病最好「裝乖」？最近恐遭加州醫院白眼

假如我是⋯

廖康尼（紐約，人力中心中文學校）

很多人小時候都會被問：「你長大了想做什麼？」有些人會回答：「我長大了要當醫生、警察、老師、演員。」也有些人會說：「我要做能讓自己開心、快樂的事情。」但當他們長大后再問：「你的夢想實現了嗎？你快樂嗎？」他們的回答又會是怎樣的呢？

如果有人問我：「你長大了想做什麼？」我會說：「我想成為一名心理學家，或心理醫生。」從小我就有一個醫生夢，因為我覺得醫生很偉大，也很厲害。我小時候身體不舒服，他們總能治好我，讓我很快就恢復健康。隨著歲月的增長，我漸漸發現醫生有很多種，比如眼科醫生、腦科醫生等等，我也慢慢了解到一種能夠幫助治療心理疾病的醫生，並對他們充滿了興趣和好奇。

在所有的疾病中，我認為心理疾病是最難治癒的，因為自始至終，只有當事人最清楚自己的狀態，是否真正走出了困境，外人是很難判斷的。因此，很多人會抗拒，不願意去看醫生。但我想，心病也是病，雖然心理醫生無法像外科醫生一樣直接治癒疾病，但他們能夠引導患者走出心理困境，這正是這個職業吸引我的地方。

我很喜歡心理學家這個職業，因為我從小就對人的心理狀態和思維模式充滿好奇，而這些東西無法通過解剖直接觀察到，只能通過研究和分析來理解，因此心理學家的工作極其重要。如同榮格所說：「健康的人不會折磨他人，往往是那些曾受折磨的人轉而成為折磨他人者。」如果沒有心理學家，許多被心理疾病折磨的人得不到應有的幫助，不僅會傷害自己，還可能影響到身邊的人。

假如我是心理醫生，我希望能幫助更多人走出心理困境，看著一個個憂鬱沮喪的患者在我的治療下變成健康、快樂的人。假如我是心理學家，我想研究出更多有效的治療方法，幫助那些深受心理疾病折磨的人徹底康復。

小時候的夢想也許很難實現，但這並不意味著它會消失了。它只是像毛毛蟲一樣經歷蛻變，破繭成蝶，被一個新的夢想所替代。

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