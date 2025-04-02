白馬媽媽和紅馬媽媽是鄰居，她們都有活潑可愛的兒子。

一天，白馬媽媽對小白馬說：「你已經到了該學本領的時候了，我帶你去千里馬老師那裡，拜他為師。你要虛心學習，刻苦訓練，將來也成為千里馬。」

紅馬媽媽見白馬媽媽把兒子送到千里馬老師那裡學習，對小紅馬說：「我也帶你去千里馬老師那裡學習本領。你要爭口氣，要比小白馬學得好，將來比他有出息。」

千里馬老師年輕時曾經馳騁沙場，立了很多戰功。如今年紀大了，他就辦了個小馬培訓班，以自己豐富的經驗訓練培養小馬。千里馬老師覺得小白馬和小紅馬都是很好的千里馬苗子，悉心重點培養他們。經過半年的訓練，小紅馬和小白馬奔跑的速度提升很快。在一次本地舉辦的長跑比賽中，小紅馬獲得冠軍，小白馬獲得亞軍。

紅馬媽媽見自己的兒子跑得比小白馬快，特別高興。她又給小紅馬制定了一個新的學習計畫，讓他多方面齊頭並進發展。

時間飛快，不覺已經兩年過去了。小白馬在全國千里馬選拔大賽中獲得冠軍，得到重用。小紅馬卻因奔跑成績太差，連參賽的資格也沒有取得。

紅馬媽媽見了千里馬老師，埋怨地說：「原來我兒子比小白馬跑得還快，為什麼如今小白馬成為千里馬，我的孩子卻連參賽的資格都沒有？你一定是偏愛小白馬，對他重點培養。對我的兒子不重視、不關心！」

千里馬老師說：「你的孩子確實和小白馬一樣優秀，但是，你逼他去跟梅花鹿學跳舞、跟猴子去學打拳、跟熊貓學寫字，他哪有時間和精力練習奔跑？我曾經多次提醒過你，不要讓孩子學習那麼多，你不聽，這能夠怪我嗎？」

紅馬媽媽疑惑地說：「我讓孩子多學一些本領，是期望他能夠多才多藝，出類拔萃，有一個美好的前程，難道我的期望錯了？」

白馬媽媽說：「誰都期望自己的孩子出類拔萃，但應該根據實際情況來教育培養他，不切實際地給孩子太多壓力，必然會適得其反！」