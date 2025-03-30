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學中文

賀涵宇（俄勒岡州，春和學園）
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我的爸媽是從中國來美國留學，然後在美國工作和生活的。我出生在美國，在家爸媽和我講中文；在學校老師同學則和我講英文，兩種語言互相影響，經常讓我困惑，也鬧出不少笑話。

首先是遇到英文的Yes 或No問題時，我常常會按照中文的習慣來回答。小時候，如果媽媽問我：「你不去嗎？」我會脫口回答：「Yes，我不去。」媽媽自然是理解的。但如果我在學校回答老師或同學這類問題時，他們總是一臉的不解，一定會反問我：「Yes or No？」這時我才明白，我犯了一個帶有中文習慣的英文錯誤。

除了是非問題，中文的同音字更讓我困惑。英文中也有同音字，比如ate和eight就是同音字。它們雖然讀音相同，但寫出來是兩個完全不同的字，我也就理解了。碰到中文同音字就不一樣了，小時候我很多中文字不會寫，聽到同音字時，就無法知道我聽到的到底是什麼意思。記得我六歲時，聽大人們聊天，無意中聽到「附近有殺人」的事情，我還以為是家旁邊有人堆了一個「沙人」，想要爸媽帶我去看呢。

現在，我每周都上中文課，會寫、會辨別不少同音字了，但是中文複雜的文法又是一個新的困惑。英文用動詞的變化來表示時間的變化，中文則是在動詞前後加上不同的字詞來表示時間的變化。我剛把「還沒吃」、「正在吃」、「吃過了」學會，又必須面對「快吃你的早飯」、「早飯吃得快」和「快快地吃早飯」其中的 「的、地、得」到底該用哪一個。

學中文的趣事真多，困難也不少。我想，隨著中文學習，我一定還會遇到更多更大的困惑，同時也會有更多更有趣的收穫。

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