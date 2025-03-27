最近一個月以來，媽媽因要照顧多病的姥姥，吃不好、睡不好，以致累得頭暈頭痛。這兩個星期跑了幾次醫院，也沒查出頭暈頭痛的原因，把媽媽愁壞了。周六上午爸爸在家陪媽媽，無事閒聊時，突然心血來潮，逗起了我養的小烏龜「花花」。當時花花爬啊爬，已經爬到了烏龜缸的第二層，脖子、四肢和尾巴都伸得長長的，正在做伸展運動，像個專業的跳水運動員。

爸爸對花花說：「小花花，你在做什麼，你動一下，你動一下！」但我的烏龜無動于衷，只是睜著眼睛靜靜地看著爸爸。于是爸爸就「哦——啊——」地吼了一聲，正在觀察花花的媽媽被嚇了一跳，烏龜也因此縮了縮腦袋。

隨后爸爸又「哦——啊——」，把媽媽笑得前仰后合，平時不怎麼顯露的酒窩也露了出來。此時媽媽抱著肚子趴在沙發上，笑得直不起腰，仿彿在看一場特逗的相聲演出，媽媽笑著說：「頭不痛了，也不暈了，以后還是多笑笑比較好！」這時被嚇到的烏龜花花把腦袋縮了進去。淘氣的爸爸又用毛筆點了點烏龜的腳和尾巴，花花更加緊縮，縮得只剩殼了。爸爸和花花的「聯合表演」，把媽媽逗得眉飛色舞，眼裡放著光，直盯著龜殼，期待牠再次露出小腦袋來。

正在做作業的我，聽見爸爸逗弄花花的聲音，立即跑到了客廳。我看到了爸爸和花花的表演，以及媽媽的歡笑，覺得這一幕十分溫馨。尤其媽媽的笑聲如同久違的陽光，照亮整個房間。我也愈來愈愛我的小烏龜花花了。