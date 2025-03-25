前幾個月我們俄勒岡州 雖說是雨季，雨水並不多，不過天氣卻是特別冷。上周末，天氣突然變暖了，春天終於來了。

周末我都會出門晨跑，冬天的早晨是一天中最冷的時候，我總要穿很多衣服出門，跑起來很不舒服；如果碰上下雨、下雪，那就根本跑不了了。但是，上周六一早，我往窗外一看，陽光燦爛，天氣好極了，我挑了一身藍色短袖短褲，和爸爸、弟弟一起出門跑步。

平時如果和媽媽一起跑步，我們習慣出門先上坡，在附近跑一圈，回來時從另一頭下坡回到家裡。但是這一天，爸爸、弟弟卻想出門先下坡，和我平時的路徑反方向跑一圈。

我一個人抵不過他們兩個人，加上今天這樣好的天氣，對我來說怎麼跑都會很開心的，就同意跟著他們一起從反方向先下坡跑一圈。

我們一起向前跑著，陽光下風吹著我的身體，有一股涼爽之意，跑起來真的很舒服。路過我的學校時，還看見一些同學在學校後面玩耍，他們看見我們跑過，都張大嘴巴好像在和我打招呼，在春天裡跑步的感覺真的很好。

回家後我仍向往外面的春風，就來到後院，坐在爺爺搭的帳篷底下讀書。微風輕輕地吹著，不冷也不熱，這正是我喜歡的天氣。我給自己倒了一杯冰水，邊讀書邊喝水，感覺像春遊時的野餐。

春天來了，參加戶外活動時，再也不用全身發抖在風裡走來走去。再過幾周，就能穿短袖短褲去海灘玩了。我一直想念的春天終於來了。