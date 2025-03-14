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2025-03-14 02:00 ET
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色彩的競賽
繁花
的海洋
是活力是滋長
是含苞是綻放
大自然揮動魔棒
激起青春的脈搏
我們沉迷欣賞
詠嘆又詠嘆
創造的基因迸發
世界是飛揚的虹光
繁花
上一則
橄欖樹的啟發
下一則
人生的PPT
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