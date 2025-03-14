我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

春郊

唐明敏（台灣）
聽新聞
test
0:00 /0:00

色彩的競賽

繁花的海洋

是活力是滋長

是含苞是綻放

 

大自然揮動魔棒

激起青春的脈搏

我們沉迷欣賞

詠嘆又詠嘆

創造的基因迸發

世界是飛揚的虹光

繁花

上一則

橄欖樹的啟發

下一則

人生的PPT

延伸閱讀

預防失智症、癌症 醫曝抗衰老才是關鍵

預防失智症、癌症 醫曝抗衰老才是關鍵
方大同生前氣胸頻繁入院 醫示警：有「這習慣」風險高出22倍

方大同生前氣胸頻繁入院 醫示警：有「這習慣」風險高出22倍
韓星韓佳人基因超強 兒女都是資優生

韓星韓佳人基因超強 兒女都是資優生
Nvidia合作開發出「地表最大」供基因研究的AI系統 可免費用

Nvidia合作開發出「地表最大」供基因研究的AI系統 可免費用

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
1954年，吳宓（右三）與西南師範學院歷史系教師合影。 （圖／取自《吳宓日記》）

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

2025-03-09 01:00
越南少女。

越南女人

2025-03-07 01:02

為愛癡狂

2025-03-10 02:00
河內市景。

越南女人

2025-03-08 01:00

人間情

2025-03-08 01:00

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市