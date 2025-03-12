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劉悅敏（加州，紐愛華高中）
2025-03-12 02:00 ET
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你眼中的海
讓我想要靠近
每一句話
都是輕輕的波浪
當早晨的光灑進來
你的笑容在我心裡
手在我的手心裡
游泳。你的眼在我的眼裡
像星星一樣跳舞
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