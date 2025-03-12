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路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

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劉悅敏（加州，紐愛華高中）
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你眼中的海  

讓我想要靠近  

每一句話  

都是輕輕的波浪  

當早晨的光灑進來  

你的笑容在我心裡  

手在我的手心裡

游泳。你的眼在我的眼裡  

像星星一樣跳舞

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