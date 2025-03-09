感恩是什麼？感恩是對人事物表達誠心的感謝。

小花感謝樹葉，給了它美麗；大地感謝陽光，照亮了這個世界，而我感謝我的爸媽，給我生命並養育我、愛護我，給我一個溫暖的名字叫「沛恩」，希望我有充沛的感恩心。

有時我會對媽媽不耐煩，總覺得爸媽的幫助都是理所當然。感謝爸爸媽媽在我做錯事時開導我，給我鼓勵讓我更有信心。我也感恩弟弟，我在四年級轉學到弟弟學校，是弟弟帶著我認識新環境、適應新學校。

靜思語教我們「感恩心，是人生溫暖的泉源。」

當我們有一顆感恩的心，我們會覺得很溫暖很滿足，自然而然會變得很快樂。

有一首歌這樣唱著：「感恩的心，感謝有妳，伴我一生讓我有勇氣做我自己，感恩的心，感謝命運，花開花落我一樣會珍惜。」

老師說要我們感恩每一天、每一件事，每一個人，多一份感恩的心，就會多一份成長的力量。

胡之綾（紐約，慈濟 人文學校）

我感恩我的媽媽、爸爸和弟弟。

我要感恩媽媽，因為她幫我們煮飯，也洗我們的衣服。如果我沒有媽媽，那我就完蛋了。我真的很愛我的媽媽。

我要感恩爸爸，因為他會陪我和弟弟玩遊戲，也會工作賺錢。多虧爸爸支持我們的生活，所以我很愛我的爸爸。

我要感恩弟弟，因為他會跟我玩，也會幫我忙。如果我哭了，他會拿衛生紙給我擦眼淚。雖然我們還是會吵架，但是我們都很愛對方。

我很感謝我的家人，也非常愛我的家人，希望他們永遠健康快樂。