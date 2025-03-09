我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

感恩

吳沛恩（紐約，慈濟人文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

感恩是什麼？感恩是對人事物表達誠心的感謝。

小花感謝樹葉，給了它美麗；大地感謝陽光，照亮了這個世界，而我感謝我的爸媽，給我生命並養育我、愛護我，給我一個溫暖的名字叫「沛恩」，希望我有充沛的感恩心。

有時我會對媽媽不耐煩，總覺得爸媽的幫助都是理所當然。感謝爸爸媽媽在我做錯事時開導我，給我鼓勵讓我更有信心。我也感恩弟弟，我在四年級轉學到弟弟學校，是弟弟帶著我認識新環境、適應新學校。

靜思語教我們「感恩心，是人生溫暖的泉源。」

當我們有一顆感恩的心，我們會覺得很溫暖很滿足，自然而然會變得很快樂。

有一首歌這樣唱著：「感恩的心，感謝有妳，伴我一生讓我有勇氣做我自己，感恩的心，感謝命運，花開花落我一樣會珍惜。」

老師說要我們感恩每一天、每一件事，每一個人，多一份感恩的心，就會多一份成長的力量。

胡之綾（紐約，慈濟人文學校）

我感恩我的媽媽、爸爸和弟弟。

我要感恩媽媽，因為她幫我們煮飯，也洗我們的衣服。如果我沒有媽媽，那我就完蛋了。我真的很愛我的媽媽。

我要感恩爸爸，因為他會陪我和弟弟玩遊戲，也會工作賺錢。多虧爸爸支持我們的生活，所以我很愛我的爸爸。

我要感恩弟弟，因為他會跟我玩，也會幫我忙。如果我哭了，他會拿衛生紙給我擦眼淚。雖然我們還是會吵架，但是我們都很愛對方。

我很感謝我的家人，也非常愛我的家人，希望他們永遠健康快樂。

慈濟

上一則

越南女人

下一則

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

延伸閱讀

即將少睡一小時 夏令時間影響健康？

即將少睡一小時 夏令時間影響健康？
呵護嬌貴蘭花 如何讓它們活上15年

呵護嬌貴蘭花 如何讓它們活上15年
3垃圾場增收野火殘骸 居民反對憂有健康風險

3垃圾場增收野火殘骸 居民反對憂有健康風險
洛縣增垃圾場容量 處理野火殘骸 居民憂健康風險

洛縣增垃圾場容量 處理野火殘骸 居民憂健康風險

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
圖為瓊瑤二○二二年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)

我的文學啟蒙老師─瓊瑤女士

2025-03-03 01:00

與失智症共存

2025-03-01 01:00

尋妻記

2025-03-02 01:00

傷愛

2025-03-06 01:00
桌山全貌。

生死一線間─桌山驚魂記

2025-03-02 01:00

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了