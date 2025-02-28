從小，我的姊姊一直很喜歡看「飢餓遊戲」這套書，但我一直沒有興趣。有一天我在整理書櫃時，發現了這系列的第一本書，因為無聊而開始讀之後，就停不下來。這個系列真的很好看，怪不得這本書贏得二十八個獎，也是很多小朋友和大人們最喜歡的系列之一。

飢餓遊戲系列的第一本書是我在這套書中最喜歡的一本，書的主角是Katniss Everdeen，她住的城市每年會舉辦飢餓遊戲，城市裡的每一區會選出兩名參賽者為自己的生命戰鬥。選擇遊戲參加者當天，當總統抽出了Katniss的妹妹時，她主動代替妹妹參賽，因為她從小學習打獵、覓食，所以她覺得自己贏的機會比較高；另一位參賽者是名叫Peeta Mellark的男生。隔天，他們一起搭火車去首都，準備參加比賽。

比賽開始，大家急忙往森林裡跑，過沒多久，Katniss遇見了一位名叫Rue的女孩，她們就一起行動，但是後來Rue不小心被殺死了。隔天早上，總統宣布比賽可以有兩個贏家，這時候，Katniss跑去找Peeta，發現他的腳受傷，她還是願意留下來陪他，一起想辦法打敗對手。比賽中，市長在集合點放了每個人需要的東西，經過Katniss的努力，終於成功搶到裝有急救藥品的袋子，幫Peeta敷藥。經過他們的努力、狼群的幫忙和遊戲規則的改變，最後他們都是贏家。

我很喜歡飢餓遊戲這套書，因為它讓我了解不同角色的個性、他們如何成長和他們是怎麼做決定的，例如，Katniss主動代替妹妹當參賽者，是因為她想保護妹妹，另外，當她發現Peeta的腳受傷，她還是願意陪著他，而不是自己跑走，這兩個劇情讓我更了解Katniss把別人的安全放第一，不會自私地先救自己。

Katniss教會我不要每次都做只對自己好的決定，因為，當我們有很多選擇的時候，如果我們願意先幫助對方，反而常常會幫到自己。另一個我很喜歡這本書的原因，是書裡的細節很有趣也很緊張，讓我忍不住一直讀，我終於知道為什麼姊姊這麼喜歡它了。