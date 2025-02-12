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費城魔幻花園 ／《迷人的馬賽克藝術》系列之一

白丁（馬里蘭州）
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美國賓夕法尼亞州的費城別有特色，吸引四面八方的遊客。南部的奧都路拐角處，橫著南街，那個十字路口就有不少人聚集。南街這一段是單行道，門牌號碼一零二零是眾人矚目的焦點，那裡是一個光怪陸離的立方體，占地三千平方英尺的魔幻花園。

入口處的外牆上刻著一行字：「塵世的樂園」，另有一小節優美的詩刻在外牆的另一處：「建造這個聖殿，讓眼睛感到愉悅，讓心靈得到慰籍，讓新郎和新娘在這裡獨處。」參觀者走進花園，會眼前一亮，牆壁上布滿了各種圖案和圖象，這些都是由馬賽克完成的，製作的材料中有著碎瓷磚、不一樣的瓶子，甚至還有廢舊的輪胎。陶瓷碎片、彩色玻璃和鏡子彼此嬉戲，互相輝映，充滿著活力和動感。

花園裡，還有許多雕塑也是由陶瓷和廢舊物品組成。此時，參觀者害怕迷失，更為了細細品嘗，步子自然慢了下來，他們沿著曲折的瓷磚鋪的小徑，繞過隱秘的角落，還得提醒自己別踩了花匠栽培的小型植物。

魔幻花園分為室外和室內兩個部分，室外部分是花園，室內部分是畫廊。畫廊仍是以馬賽克作品為主，展示不少抽象的圖案和各種神話傳說，其中有不少描繪人體的作品，尤其是裸體。值得一提的是，魔幻花園的洗手間也成為馬賽克藝術表達的空間，包括牆壁、地板甚至天花板，都裝飾著各種抽象圖案，連同奇異的符號和鏡面。原本尿急的參觀者瞬間被這種罕有的光影效果迷惑住了，竟忘了自己為什麽來洗手間呢。

馬賽克藝術是由許多小塊材料組合拼貼的藝術形式，這種鑲嵌藝術可以追溯到古希臘和羅馬文明，那時藝術家用陶瓷片和石塊製造圖案，用於宗教性的建築。現代馬賽克則選擇鏡子、彩色玻璃和金屬，用於現代建築、壁畫和園林裝飾。（待續）

費城

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