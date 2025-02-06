我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

加州山火的反思與教訓

吳敬賢（加州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

這次加州令人震驚的野火讓我深刻認識到，我們的生命和家園是如此脆弱，只需一夜之間，溫暖的家園就可能變成一片廢墟。而這次災難也讓我意識到，我們對生活中許多小事的珍惜遠遠不夠。

野火的肆虐讓我一些朋友失去了他們的一切—房子、記憶，甚至是心愛的寵物。我親眼看到一位爺爺在廢墟中尋找失蹤的貓，那種絕望的畫面讓我銘記于心。相比之下，我的經歷雖然只是短暫的停電，但也讓我意識到電力、Wi-Fi、溫暖的家等看似理所當然的事物，其實是多麼珍貴。

通過這次經歷，我明白了為未來災難做準備的重要性。我和家人總結了以下經驗教訓：

一，手電筒和備用電池：保持電量充足，並放在容易取用的地方。二，瓦斯爐和打火器：家中若有瓦斯爐，停電時用打火器點燃，便能做出熱飯。三，備用發電機或行動電源：在緊急情況下為手機等設備提供電力支持。四，應急物資包：包括罐頭食品、飲用水、衣物和醫療用品，以備撤離。

然而，個人的準備遠遠不夠，我們還需要更大的社會解決方案。我希望政府能投入更多資源用于研發降低火災風險的技術，例如改善森林管理和火災預警系統。此外，政府應建立更多臨時避難所，為受災家庭提供幫助和支持。

這場災難讓我回想起二○一八年的毀滅性火災，六年過去，加州依然無法完全避免類似的危機。我們需要記取教訓、採取行動，還要保護生命、家園和記憶。雖然過去無法改變，但未來可以通過努力變得更好。

最后，我想為所有受到火災影響的人祈禱，無論是失去家園的家庭，還是為救火奮鬥的消防員，都承受了巨大的壓力和損失。願他們早日走出困境，願加州的陽光繼續照耀這片土地。

讓我們每個人都做好準備，齊心協力，迎接未來的挑戰。

加州 寵物

上一則

企業家轉型經長 郭智輝爭議中前行

下一則

抱狗取暖

延伸閱讀

加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%

加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%
洛杉磯野火效應？保險專家：其他州房屋保費也會跟漲

洛杉磯野火效應？保險專家：其他州房屋保費也會跟漲
治癒加州報導 南加大再邀新聞菁英 世報是唯一中文媒體

治癒加州報導 南加大再邀新聞菁英 世報是唯一中文媒體
無證工人驟減 柑橘業幸未完全停擺

無證工人驟減 柑橘業幸未完全停擺

熱門新聞

我學習書法的歷程(下)

2025-02-02 01:00
葉嘉瑩詩句「池水一泓碧，天光萬古涵」，攝於溫哥華中山公園。（圖／取自維基）

永懷葉嘉瑩老師

2025-02-04 01:02
圖/吳孟芸

憐卿命薄

2025-02-02 01:02
這幅題名為「艾利馬」的油畫會不會是印象派大師梵谷的遺珠呢？ 答案關係到1500萬元，全球藝術界都屏息以待謎底接曉。(取材自LMI官網)

梵谷作品現明州？「艾利馬」原價50元 或值1500萬元

2025-02-01 21:40
圖/甘和栗路

怎樣才算得上很會吃（上）

2025-01-29 01:02
筆者在三十多年前，於出租房大門前留下的紀念照片。（圖／作者彭素綺提供）

房東的生活甘苦談

2025-02-02 01:00

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國