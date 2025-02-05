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兒童世界
毛毛雨
唐明敏（台灣）
2025-02-05 01:00 ET
毛毛雨 雨毛毛
輕輕細細
綿綿密密
拂在臉上
軟軟涼涼
落在髮間
不知不覺
你想說些什麼
春天的快訊
夏天的秘密
秋天的嘆息
冬天的情意
告訴他
他都欣然幫你傳遞
上一則
水牛的胸懷
下一則
冰雪山林
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