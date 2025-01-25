我讀了一篇成語故事叫「得過且過」，故事的內容是這樣的：傳說從前山西五台山上有一種鳥，叫寒號鳥。每到夏天，寒號鳥全身長滿五彩的羽毛，非常漂亮。這時牠就會得意洋洋地到處炫耀自己的羽毛，並得意地鳴叫：「鳳凰不如我！」

可是，好景不長，冬天來了，牠的羽毛也脫落了。每當夜幕降臨，牠只好蜷縮在石縫裡，凍得瑟瑟發抖。牠說:「寒風凍死我了，明天就壘窩。」

第二天，太陽升起曬得牠暖洋洋的，牠很快就忘記了挨凍的痛苦，不再想壘窩的事。牠寬慰自己說：「得過且過，得過且過。」就這樣，寒號鳥混一天是一天，終于在一個大雪紛飛的嚴寒之夜凍死在石縫裡。

「得過且過」這個成語形容人胸無大志，沒有長遠的打算，也指一個人做事馬馬虎虎，敷衍了事。

通過這個故事，我懂了一個道理：今日事，今日畢，不能過一天算一天。所以，我們在學習上應該積極要求進步，對待工作也要認真負責，才能把事情做到最好。

李曼婷（紐約，人力中心中文學校）

「鄭人買履」這個成語故事說的是：有一位鄭國人想買鞋子，他在家裡先用繩子仔細地量好了腳的尺寸，然後，高高興興地趕去買鞋，走了一個時辰才到。

他找到賣鞋的店，並選好鞋子，老闆問他要多大的鞋？他才發現忘記帶那條量好的繩子，想要回家去拿。老闆說：「你就直接用自己的腳來量好了」，但他卻說：「那可不成，量出來的尺碼才可靠，我只相信自己量好的尺碼，不相信我的腳」，所以一定要回家去拿。

當他回家拿了繩子再回鞋店時，店家早已關門，結果鞋子沒買成。這個故事告訴我們：做事情要懂得隨機應變，為人處事要從實際出發，才能更好地解決問題。

這個道理應用到我們的學習上，告訴我要靈活變通，遇到不明白的問題時，可以先做其他的問題，或者請教別人，也可以在網路上搜尋。只要懂得隨機應變，很多問題就能得到解決。