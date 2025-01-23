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兒童世界
下大雨
姚致軒 （加州，紐愛華高中）
2025-01-23 01:00 ET
綠地上
太陽又暖又亮
但是我的頭上
還有一片灰雲
我的回憶像雨點
從眼睛
流了下來
可能我以後就，
不會有灰雲
上一則
冰島溫泉蒸出美食
下一則
今晨，做一隻蝸牛
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找路（全文完）
找路（八）
陪你
躲貓貓
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