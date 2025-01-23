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不想失智？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

下大雨

姚致軒 （加州，紐愛華高中）

綠地上  

太陽又暖又亮  

但是我的頭上  

還有一片灰雲  

我的回憶像雨點  

從眼睛  

流了下來  

可能我以後就，  

不會有灰雲  

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冰島溫泉蒸出美食

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今晨，做一隻蝸牛

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