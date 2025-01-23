大多數人都體驗過泡溫泉，但有多少人嘗過用溫泉的熱水蒸煮出的美食呢？在冰島 的一個溫泉景點，人們可以用泉水煮雞蛋 ，也可以買到用溫泉蒸氣蒸出的麵包。溫泉做出的食物會有獨特的味道和口感嗎？只有一種方法可以得知——嘗一嘗！

溫泉景點的位置較偏僻，它周圍的空氣中瀰漫濃重的硫磺氣味。眾所周知，硫磺的味道很難聞，但對我而言，它的味道和雞蛋有點相似，我還有點喜歡。

售票處位於一個小溫室裡，裡面種著番茄、香蕉等水果蔬菜，這些生長在溫暖氣候的植物在冷風颼颼的冰島，似乎有點違和感。

一位工作人員熱情地迎接了我們。隨之，他遞給我們一個裝在小網子裡的雞蛋。網子和一條長繩子連在一起，繩子繞在木棍上，整個結構和魚竿相似。我只需要旋轉木棍，繩子就會慢慢放開，末端的雞蛋就能泡在泉水中。

雞蛋煮好需要十分鐘左右，正好用這段時間觀賞其他的溫泉孔洞。大小不一的溫泉眼讓空氣霧氣騰騰，使得周圍顯得有些夢幻。這裡最大的噴泉每隔十五到二十分鐘就會噴水一次。噴湧時蔚為壯觀，活力滿滿；不噴時會咕嚕咕嚕的冒泡，好像在慢慢蓄力。

我沿小道繼續往前走，小道邊既長著熟悉的嫩草和蘑菇，也長著一些少見的品種。有一種植物貼著地面生長，它開滿粉紅色的花，花瓣厚而硬，我第一眼看到還以為它們是葉子。

在溫泉之間穿行時，我還路過了幾個被圍住的大地洞。原來，這些地洞曾經是溫泉，但是二零零八年的一場地震 改變了水流的方向，導致這些溫泉干涸，卻也形成一些新的溫泉。顯而易見，冰島溫泉水的流動每時每刻都不停地變化。

走著走著，周圍的霧氣愈來愈濃。霧氣最濃的地方擺著一口大鍋，鍋邊一位工作人員掀起鍋蓋，拿出了一大塊麵包，然後送到前面的溫室出售。能趕上麵包新鮮出爐真是幸運。

已經過了二十多分鐘了，雞蛋被泡得有點破了，但這沒有影響它的味道。說實話，溫泉煮的雞蛋和普通水煮蛋沒什麼兩樣。我還買了兩塊麵包，麵包是黑麥的，蒸出來的口感軟糯，味道有點甜。

溫泉沒有給這些食物添加獨特的味道，真正的樂趣來自煮雞蛋的過程和體驗冰島獨特的自然環境。