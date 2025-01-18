我家二樓第二個間是我的房間，我稱它為我的「小天地」。它雖然不是最大的，對我來說卻非常特別，因為我的「小天地」帶給我很多美好的回憶。

走進我的「小天地」，第一眼看見的是我的木頭書桌。桌面上放著我的書、電腦、筆，還有螢幕，桌面下放了電腦鍵盤和滑鼠。鍵盤和滑鼠右邊有個抽屜，這個抽屜我用來裝糖，因為要是不把糖藏在這裡，就會被我的弟弟偷吃光。我的書桌很重要，五年來在這張桌子上，我完成了所有的作業，我幾乎每天都用它來讀書學習。我也利用我的書桌玩電腦遊戲，通過遊戲我交了很多新朋友。我的書桌帶給我很多美好；不幸的是上個月，我的電腦被入室偷竊的小偷偷走了。小偷不只偷走我的學習工具，最可惡的是他偷走了我的回憶。好在爸爸媽媽答應給我買一台更好的電腦，所以我就不那麼傷心了。

書桌後面是窗戶，因為窗戶對著別人的家，白天沒有太多陽光。但是，晚上別人家的燈卻會照在我臉上，讓我睡不著。我們只好裝上窗簾，可是開關窗簾很不方便，所以我就整天關著窗簾，即使白天也要開燈。

桌子左邊是我的床。我從七歲時開始，直到現在睡的都是這張床。我很喜歡我的床，在床上我做過許多美好的夢，它也留給我很多美好的回憶。

床後是書架。書架上的書大部分都是我小時候很喜歡的書，還有不少我現在正在讀的書。最近我讀的紙本書變少了，很多都是電子書。不過，我還是經常翻我小時候讀過的書，讓這些書帶我回味童年時光。

在我的「小天地」裡，我讀書學習，學到了很多知識。同時，我也開心玩了很多遊戲，交到很多朋友。我的「小天地」帶給我太多的美好，我想也許有一天我會離開這裡去外地讀大學，即使那樣，我還是會覺得我的「小天地」很特別。