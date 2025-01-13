「又進球了！」我聽到觀眾席上熱烈的歡呼聲。我在比賽的最後五秒突破防守、三步上籃，比分再次反超對手。

「啊喲，啊喲，媽媽！膝蓋好疼啊！」一陣陣的疼痛把我從睡夢中驚醒 ，淚水禁不住流了下來。這討厭的生長痛，唉！相信很多同學都和我一樣，會學習各種各樣的才藝和運動。我從五歲開始，每天的時間都被排得滿滿的。媽媽說多學點本事，為將來做好準備，可是她萬萬沒有想到，籃球竟然成為了我最喜歡的運動。

小時候，我並不知道籃球是什麼，但在我七歲的時候，一個偶然的機會，一切都改變了。我在公園裡碰到了一位同學和家人在打球，他們邀請我加入他們。那時的我什麼也不懂，可是竟然投中了三球，讓我好開心啊！從那時起，我開始對籃球著迷了，只要有空，我就纏著爸爸一起去打球。

剛開始，我既不會運球，也不會投籃。爸爸就讓我練習拍球，我的手也跟著球上下揮舞。十次、二十次，到現在的球不離手。除了拍球，我也不懂任何投籃技術，爸爸就在網上尋找影片，讓我模仿籃球運動員的手勢，一遍一遍地練習，到現在我對投籃得心應手。

因為我的生長痛，媽媽反對我去打球，但在四年級的時候，我入選了學校的籃球隊，媽媽也只好從反對變為支持，成為了我的粉絲。

每次練完球，渾身都是汗，可是看著圓圓的球從我手中飛入籃框中，我的心也跟著一起飛，一直飛向WNBA。靜思語說過：盡多少本分，就得多少本事。願這圓圓的球一直陪伴我。