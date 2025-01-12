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理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

校園美麗的角落

田泰亦（台灣，恩激優實驗教育）

我目前就讀的學校是恩激優實驗教育，我覺得校園最美的角落是跑道，因為我可以在五彩繽紛的跑道上，奔跑、盪鞦韆，它是每天帶給我歡樂的地方，所以它是我覺得校園最美的角落。

不過，還有一個我喜歡的角落，就是操場旁的攀岩區和地瓜窯烤區。我覺得攀岩區帶給我不怕高的勇氣，同時也讓我可以鍛鍊體力；地瓜窯烤區帶給我跟同學一起挖土燒材的樂趣。當我不想烤的時候，就可以去攀岩區攀岩，等到地瓜飄出一陣陣的香味，就是可以享用美味地瓜的時刻，這就是我喜歡這個角落的原因。

我覺得，每天能夠在我喜歡的校園上體育課，下課時又可以自由自在地盪鞦韆，我要謝謝校長給我們那麼好的校園，所以我們也要好好的愛護這個校園，讓校園更美麗。

陳芸樂（台灣，恩激優實驗教育）

一走進校園，你就會看到一片綠油油的草地，那一片草地旁邊有雞舍和鴨舍，還有許多水果樹圍繞著。校園的另一邊還有攀岩區，我們可以在那裡活動，真是開心。

校園中，有很多美麗的角落，但是我最喜歡的就是鴨舍，因為鴨子們很可愛，而且牠們會唱著歌迎接我們上學，讓我一進校園就忍不住想要去和牠們玩。鴨舍旁邊有雞舍，我常常看到雞群在草地上跑來跑去，有大的和小的，真是可愛極了。

我常常會利用攀岩課的時間順便去看鴨子，看著牠們在水裡游來游去真有趣。我覺得鴨舍是校園最美的角落，它帶給我一個幸福的感覺。

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