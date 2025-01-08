時間過得飛快，轉眼又到年底。動物王國又要進行一年一度的先進評選，大象村長召集村民們，要大家談談這一年中自己的成績，以便推薦上報。大象見大家不開口，看了一旁的金絲猴說：「金絲猴每年都取得很多成績，你先說說吧。」

金絲猴見大家都看著自己，忙說：「這一年我沒有做什麼大事，只做了一些不值一提的小事情。」大象笑說：「那就說說你做了哪些小事情吧！」

金絲猴見不便再推託，說：「村前的小木橋被船撞壞了，橋面有些傾斜，村民過橋很危險，我修好了小木橋，還在上面裝了木欄杆，方便大家過橋；村後的道路被洪水 沖得坑坑窪窪，晚上常有村民在那跌倒，我運來泥土，把道路填平。」

狐狸聽了金絲猴的話，陰陽怪氣地對身邊的狗熊說：「金絲猴太會吹牛了，是在炒作自己，哪裡配當先進？評他當吹牛大王才名副其實！」

狐狸講話的聲音雖然很低，但被大象聽見了。大象把狐狸叫到面前，大聲說：「如果金絲猴沒有做過修橋補路的事，你說他吹牛沒有錯。可是，大家都可以證明金絲猴確實做了修橋補路的事，你怎麼能夠說他是在吹牛呢？」

狐狸見大夥都盯著他，有些尷尬，忙辯解道：「我的意思是說金絲猴沒有做轟轟烈烈的大事，只幹了一些大家都能夠做的小事，何必在這裡自吹自擂！」

大象聽了狐狸的話，大聲說：「金絲猴做的事情確實大家都能夠做，我希望大家都向他學習，爭著做有益於大家的事。金絲猴的成績是用手實實在在做出來，讓人敬佩。下面我們請狐狸先生說說他在這一年裡做了那些事？」

狐狸喉嚨像卡了雞骨頭，半天才支支吾吾說：「我，我沒有做什麼事。」大象幽默說：「狐狸先生你也太謙虛了，你議論別人、搬弄是非的事做很多啊，怎說沒做事呢？」愛議論別人的人大多出於嫉妒和陰暗心理，而自己往往沒多少能耐。