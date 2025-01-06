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真相與謊言間的抉擇

鄭丞宏（伊利諾州）

我最近看了一部電影，名字叫《別告訴她》（The Farewell）。電影描述一位在美國長大的華裔女孩回到中國，參加家人為奶奶安排的一場假婚禮，目的是隱瞞奶奶的病情。電影裡充滿了感人的家庭故事，還讓人看到東西方文化和家庭價值觀的不同。

在《別告訴她》這部電影中，女主角的奶奶被診斷出癌症，但家人決定對奶奶隱瞞這件事，並以一場假婚禮讓全家人聚在一起陪伴奶奶。這個故事不僅讓人感受到濃濃的親情，也讓人思考到底應不應該說出真相，還是用善意的謊言來保護別人？

有人認為，每個人都有權利知道自己的身體狀況，這是一種基本的尊重。想一想，如果你生病了，卻不知道自己的情況，可能會錯過與親人說再見或完成心願的機會。

人生有許多「最後一次」，但如果我們連這些機會都不知道，便可能留下遺憾。對奶奶來說，知道真相或許能讓她更珍惜每一天，與家人共享天倫之樂。

但是，也有人認為，說善意的謊言是一種愛的表現。在電影中，家人隱瞞奶奶的病情，是希望她能夠「無憂無慮」地過日子，不被病痛的陰影影響。

他們還安排了一場假婚禮，讓奶奶開心地和家人團聚。這樣的謊言，雖然不是真相，但卻給了奶奶快樂的回憶。當然，善意的謊言也有可能帶來問題：如果真相被揭穿，對方可能會對家人失去信任，而說謊的人也會因為「瞞天過海」感到壓力。所以，說謊與否需要三思而後行。

對我來說，無論是誠實還是善意的謊言，都需要根據情況來決定。如果說出真相會帶來太多痛苦，那麼善意的謊言或許能幫助對方更輕鬆地面對生活；但如果隱瞞讓對方失去選擇的機會，那麼說實話才是對他們真正的尊重。

做人處事就像「量體裁衣」，最重要的是站在對方的角度，為他們做出最好的選擇。

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