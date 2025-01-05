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怪物垃圾機器

葉宇真（加州，學園雙語學校）

我們的樂高課要設計一個怪物垃圾機器給一個叫「蘇菲」的新樂高人物。

蘇菲注意到朋友在午餐後沒有把垃圾丟掉，她認為，如果丟垃圾是一件有趣的事情，她的朋友就會記得丟垃圾，所以我們決定要設計一個怪物垃圾機。

首先，我們將怪物垃圾機進行編程，讓牠吃藍色的「垃圾」，測試成功以後，升級機器對其他顏色的樂高積木做出反應。

當我們完成怪物垃圾機的活動編碼後，我會設計垃圾機器的外型。我的怪物垃圾機會有紅色的腳、藍色的身體，和一個綠色、白色的頭。

怪物垃圾機在吃到不同顏色的「垃圾」時也會發出不同聲音，這樣人們在丟垃圾時也可以創作音樂。我的垃圾機也會告訴您要將垃圾放入哪個垃圾桶，當您將垃圾放入正確的垃圾桶時，機器會說：「謝謝！」

希望有一天，我的怪物垃圾機會放在校園裡每一個角落，這樣校園裡就再也看不到垃圾了。

黃詩文（加州，學園雙語學校）

在樂高積木課上，我們要幫「蘇菲」做一個怪物垃圾機，因為她想要讓她的朋友記得午餐後要丟垃圾。

在這個垃圾機器上，我會用紅、綠、黃、藍、紫、白、黑跟橘色的樂高。因為那些顏色會讓更多人記得丟垃圾，而且繽紛的色彩顏色也可以讓別人很喜歡我的怪物垃圾機器。

我還會加上快樂的聲音，所以蘇菲的朋友丟垃圾時會覺得很好玩。我覺得加了聲音後，機器會變得很酷，而且好聽的聲音會吸引更多人去看一看機器。

我也會加許多顏色的燈，讓機器看起來很漂亮、很特別。我覺得加燈可以吸引人們去丟垃圾，如果每個人都去丟垃圾，我們就能有一個乾淨的地球。

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