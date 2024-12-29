我最喜歡去水上樂園，因為那裡有很多不同的滑梯和不同的玩法。我還記得夏天的時候爸爸媽媽會帶我和弟弟去水上樂園玩一天，有時候還會在那裡睡一晚。

夏天是去水上樂園的最佳時間，因為你可以玩水，很涼快。冬天的時候放假，最好去室內水上樂園，因為冬天很冷，在裡面玩又暖又不冷，可以玩得很開心。

我喜歡在室內玩，在外面有時候很冷，所以我不喜歡在外面玩水，因為我很容易感冒。可是我弟弟很喜歡在外面玩水，因為他喜歡曬太陽，而且他覺得在戶外玩水可以玩得更開心。

無論什麼季節或天氣，都有很多人去水上樂園玩，很多小孩跑來跑去，熱鬧無比。

水上樂園很好玩，我們每年至少去一次，雖然很累，但每次都玩得很開心。我們明年還會繼續去水上樂園玩！

李莎（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡去的地方有三個：夏令營、夏威夷 和百貨公司。

我喜歡購物，因為我需要很多東西，比如：新衣服、新鞋子和一些必需品。有人說：女人的衣櫃裡永遠少一件衣服。我同意，因為我也是女孩子。

每年夏天，我喜歡去夏令營，帶著買好的衣服鞋襪，開心地和朋友在營地裡一起玩樂、游泳，在大自然裡觀賞動物和花草樹木，真的太歡樂了。

紐約的冬天非常寒冷，記得爸爸媽媽以前帶我去夏威夷玩，那時沒有這麼多考試和壓力，那是我度過最開心的童年！我希望有機會再去玩，可以避開寒冷的冬天。

這些都是我最喜歡去、也讓我心情愉快的地方！