我被交到老爸手裡撫養是在三歲生日前後，大概會記事的時候，那時老爸在上海經營一家培訓學校。中國的培訓學校是「開著門」做生意的，終日熙熙攘攘，好人自是很多，壞人確也不少，老爸不能時刻盯著我，就把我交給前台的姊姊，她們都很熱心地照看我。

老爸工作很忙，上上下下管著講師、客服一大堆人，有時候還要親自鼓搗實驗設備、備課、講課，他沒再交女朋友，自己沒時間做飯，也沒人幫他做飯，他講課的日子就讓前台姊姊在網上點餐，不講課的日子就一天兩頓帶我出去外面餐館吃。在上海，有各地的口味：川菜、魯菜、淮揚菜、潮州菜，老爸帶我換著花樣吃，現在想想都會口水流一地。我也是在那段時間學會了自己剝蝦、剝螃蟹和用筷子。

我們平時唯一的娛樂就是去浴場玩，那裡有兒童樂園、桑拿房、沖浪浴池。每逢休息日，我們就會一起去浴場「洗澡」，換上浴服，就可以直接飛奔去淘氣堡嬉戲，老爸會站在一旁，耐心地將塑料球一個個拋給我，等到「汗流浹背」的時候，我們就去沖涼。

遇到較長的假期，我們會一起遠行。二○一八年的春節，我們就一起南下雲南，在騰衝泡溫泉、參觀抗戰紀念館，又去芒市、瑞麗、中緬邊境 的一寨兩國，再返昆明，一同乘纜車飛躍五百里滇池，觀覽「講武堂」。從冬裝脫至夏裝，再從夏裝添至冬裝，幾天光景，箱子裡的行頭就被換了一遍，可真辛苦了老爸。高鐵翻山越嶺，我坐在座位前的餐板上，與老爸指點山川江河，縱橫古今，老爸也順路給我講了「一火車」的歷史故事。

那段時間，奶奶、姊姊幾次回中國看望我們。我和姊姊見面就吵架，老爸從不發脾氣，也時常偏袒我。姊姊抱怨，他就教姊姊「父慈子孝」的道理，又說大牌領導都知道「忠臣必出自孝子之門」，海波日後定會有遠大的前程。快樂的時光持續一年，我就被奶奶和姊姊接到加拿大 。

許多年過去，時光荏苒，卻總感往事如昨：幼時在上海，與老爸相依為命的日子令我難忘。記得那時常聽老爸說，「以後老了，我有兒子和兒媳婦。」於是我就想，要是將來自己交了女朋友，一定會先對她說：「妳要是以後能照顧我老爸，我就和妳走下去，要是以後做不到，我現在就得跟妳說再見了。」