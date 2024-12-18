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離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

陪你

姚致軒（加州，紐愛華高中）

綠地上  

太陽又暖又亮  

但是我的頭上  

還有一片灰雲  

 

我的回憶像雨點  

從眼睛  

流了下來  

 

可能我以後就，  

不會有灰雲

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被關注是種幸福

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