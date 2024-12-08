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我最喜歡的動物

金津（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的動物是獅子，獅子是很強壯、凶猛的動物。我也很喜歡獅子的小寶寶，真的很可愛！

我覺得我的性格就像一頭獅子，因為我喜歡保護我的弟弟，就像獅子王電影裡辛巴想保護他的家人和其他動物，我只要想到獅子就會聯想到女王和國王，因為牠們善良、聰明。但我不是一個勇敢的人，看到蟲子就會很害怕，所以我想和獅子一樣勇敢不畏懼任何事情。

獅子也是很忠誠的動物，就像我對待我的家人和朋友一樣，永遠一直愛著他們，不離開他們。

原雷靈鋒（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的動物是貓咪，牠們的眼睛又大又圓，眼神總是亮亮晶晶地看著你；牠們的毛很柔軟很整齊，穿著小帽子、小衣服和小鞋子特別可愛。

我常常在網上看可愛的小貓咪，因為牠們長相可愛，所以好多人都很愛牠們。貓咪能懂人們的喜怒哀樂，當你不開心時會和你一起玩，讓你開心起來。有時貓看起來很無聊、很可怕，一旦牠們信任你，就會很認真地對你，黏在你身邊讓你摸摸牠。

貓咪也能照顧自己，牠很愛乾淨，會自己清理身體。貓咪也是安靜的動物，當你想自己靜一靜時，牠們不會發出聲音吵你，也不需要常常帶牠出去，因為牠更想待在家裡陪伴你。最厲害的是，貓會幫你趕走老鼠、蜘蛛和小蟲。貓的第六感也很強，能感覺到有危險的事情會發生在牠們身上。

我的個性也很像貓咪，喜歡天天躲在家裡，不愛出去外面。貓有時候想和人膩在一起，但過一會兒後又想離開去做自己的事，這些都是我喜歡貓的原因。

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