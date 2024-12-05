暑假時，媽媽帶我去歐洲參加兩個月的音樂營。我們首先去了瑞士和義大利 ，那三個禮拜已經讓我很想家了，但我們的行程還沒走完，所以我們繼續到下個音樂營。

從義大利到斯洛維尼亞需要將近五個小時的車程，我們抵達時天氣非常好，不熱不悶且風景優美。一到斯洛維尼亞，我們就參加了兩個小時的城市旅遊，這個城市最有名的就是他們的河流和山上的城堡，河流不寬但很長，兩邊都是餐廳和商店，城市設計非常完善。

我們安排了一個周五去參觀城堡，正好有很熱鬧的市集，賣各個國家的食物，我們買了瓶子是樂器形狀的蜂蜜酒給親友。除了享受美食美景，我上了一位歐洲名師的課，這位老師教得很好也很友善，他讓所有的學生都在最後的音樂會上個別表演。我覺得我那次的演奏十分順利，也交了不少朋友。

法國是我最後一個音樂營的地點，但我們需要經過義大利，所以就順便在義大利克雷莫納停留三天。克雷莫納是提琴發源地，以製作提琴的歷史和技術聞名，許多有名的製琴師都是這裡出生。我們第一天就去參觀斯特拉迪瓦里，我學到了很多提琴的來歷和製作過程。

隔天，媽媽請了導遊帶我們逛這個城市，了解曾經在這裡住過的製琴師。之後還去了製造提琴的小工廠，也就是一位製琴師的家。我們在那裡停留了一個小時，親眼看到製琴師怎麼刨木和塗上油光漆。

終於要去我嚮往的法國了，前面幾個小時在車上我很興奮，但不久車子彎彎曲曲上山，我和媽媽都暈車了，就這樣開了兩個小時才抵達六千英尺高的法國小城鎮。

這個音樂營最特別之處，就是所有學生都住同一家飯店，雖然房間小到幾乎無法走動，但他們的餐點美味可口。我和媽媽都不知道這裡的主辦人是誰，我們唯一能知道課程的方式就是看布告欄。

負責教我們的是一位很特別的女老師，她希望大家都來旁聽每一個人的課程，而且教琴的時候都會和大家互動，讓我們思考。一開始，每天要坐著看五到六個小時感覺不可思議，但很快就習慣了。最後一場音樂會有一半的學生都上台表演，之後老師花了兩個小時和大家討論每個人可以在哪一方面改進。我覺得她非常照顧每位學生。

經過這次的歐洲遊學，我在表演的時候變得更有自信，也感受到了表演前的期待和興奮。