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學中文的甘苦

曹雨桐（紐約，人力中心中文學校）

我父母都是中國人，在家裡，父母都和我們說中文，所以我從小就接觸中文。我在中文學校學到了很多新的字、詩，也學會寫作文，這讓我能看得懂中文書和電視劇，聽中文歌也不是問題。

我很想把中文學好，這樣我不只可以和家人溝通，回中國時，我能坐地鐵、上餐館、去商場買東西，也可以在那裡交新朋友。明年暑假，我和家人可能會回中國，到時候我不需要父母的幫助也能完成以上的事。

每種語言都有它的難處，我認為中文的難處是它的拼音和每個字的意思。中國文化博大精深，每個字都有獨特的含義，每首古詩和成語都有獨特的故事和來源。這些使得每個中文字都非常深奧，不易理解。

現在中文已經成了國際語言，學好中文對我以後找工作很有幫助，也能幫助我發展語言和思維能力，因此我認為學中文是很重要的事，學好了中文，以後只會慶幸，不會後悔。

池嘉蓉（紐約，人力中心中文學校）

每個星期六，我和弟弟都到中文學校學習中文。漢語是一個很難的語言，學漢語之前要先學拼音。拼音有四聲，每次寫拼音的時候，我真的分不清第二聲和第三聲，拼音也有聲母和韻母，我現在努力學習中。

媽媽爸爸叫我學好中文，長大後就可以找個好的工作。我雖然不愛讀中文，但因為我三歲就開始學中文，到現在已經學了很多，所以不能放棄。我每天早上都要讀中文書，放學後，爸爸媽媽也給我和弟弟中文作業，練習寫中文和拼音。

爺爺和奶奶也叫我努力學中文，我不會讓他們失望的，我會更加用功，把中文學好。

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