我是紐約實驗高中學生陳淑英，作為紐約華僑學校的志工，負責助教、廣告和行銷的工作，我非常榮幸與當地的各種企業合作，包括藥局 、零售店、奶茶店和眼鏡供應商，提高對學校多樣化項目和服務的認識。藉此互動，我努力有效地促進學校的使命並提高紐約華僑學校在社區中的知名度。我們二到三人為一組，行銷華僑學校。

我們志工都經過嚴格的訓練，受訓第一天，我們了解紐約華僑學校的歷史定位及宗旨。我們對於紐約華僑學校的歷史非常感動，不但歷史悠久，同時聚集了許多人的奉獻力量。我們了解社區服務的重要性。在紐約華僑學校，我們的使命是教授漢語，同時弘揚中國文化和傳統。除了語言課程外，我們還提供各種課外活動，包括程式設計、國際象棋、鋼琴課程、一對一輔導等。

作為一名志工，我了解這些課程內容及操作演練模式，不僅激發了學生的熱情，也激發了我自己的熱情。周日我並參加青少年中文學習項目，我很自豪能成為參與這豐富學習體驗的學生之一，使我不斷成長。這次的志工經驗是一個難得的機會，我很高興能夠參與這樣有意義的活動。我也感謝校長提供了一個讓我們中學生學習如何服務社區的平台，最寶貴的是我提升自我成長的能力。