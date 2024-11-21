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動物園之旅

王悅霖（維吉尼亞州）

這天是美好的晴天，拉開窗簾，陽光撒進了飯店房間裡，暖洋洋的。我們打算在這美好的一天去參觀NOVA野生動物園，它位於維吉尼亞州。說到野生動物園，你們也許會想到獅子、老虎之類的動物，但這個動物園大不相同：裡面的動物都溫柔又親切，牠們都是在農場裡的那種動物。

更奇特的是，這裡還允許遊客開車進入動物園參觀，只要買上一桶飼料，你就可以和牠們親密互動！不過當你開車的時候，需要有十二萬分的注意力，千萬別讓你的車輪子壓到牠們腳上。於是我們就帶著興奮的心情，小心翼翼地開啟了動物園探索之旅。

一進去，一大群牛、羊、鵝就向我們襲來。面對來勢洶洶的動物們，我們手忙腳亂地朝牠們投擲飼料。就這樣，我們逛完第一圈。不過飼料還沒餵完，所以我們打算再逛一圈，於是開啟了第二段旅程。

但是，門口的老牛似乎認出了我們，牠在門口哞哞叫擋住了我們的路！我們扔出了很多飼料，老牛卻紋絲不動。過了一會兒，牠終於放我們過去了。更搞笑的是，當爸爸拉下車窗想餵另一隻牛的時候，一件意想不到的事發生了：那頭牛對飼料不感興趣，反而把頭探進了我們車裡東張西望，都要把口水滴在車內了！爸爸連忙往地上扔飼料，想轉移牛的注意力，卻無濟於事，估計是看上了爸爸穿的橙紅色上衣。爸爸催促媽媽往前開，媽媽笑嘻嘻地開走了，牛才把頭收了回去，這場危機才解除。這告訴我們，千萬不要穿紅色衣服見牛，好在這次有驚無險。

之後，我們又轉了這個動物園的另一個部分。這裡比普通動物園還小一點，有猴子、鵝、烏龜等動物，我們很快就轉完了。這就是我們的野生動物園之旅，要是你覺得有意思的話，也可以來參觀喲！

動物園 維吉尼亞州

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