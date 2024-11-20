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張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

小水邊寧靜

王秀珍 Cara Wang（加州，紐愛華高中）

傷心躺在河邊  

聽著流水唱的歌  

思緒靜了下來  

 

如果太陽早點睡覺  

我就會留在水邊  

也會看星星跳的舞

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