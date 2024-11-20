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兒童世界
小水邊寧靜
王秀珍 Cara Wang（加州，紐愛華高中）
2024-11-20 01:00 ET
傷心躺在河邊
聽著流水唱的歌
思緒靜了下來
如果太陽早點睡覺
我就會留在水邊
也會看星星跳的舞
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令人敬佩的婆婆
2024-11-17 01:00
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