媽媽提議星期六去看日出，爸爸和姥姥都熱烈響應，爸爸還補充，可以順便遛狗、郊遊、野餐。只有童童，聽到五點半起床，就嘟起嘴：「哪裡起得來⋯⋯」

媽媽耐心地說：「哈德遜河西岸的自由州公園觀景點，視野非常開闊，既可看到東岸的燈光、曼哈頓 的天際線，又可看到朝霞、日出，可壯觀了！」童童知道，三比一，他根本沒有機會贏，可是他還在強詞奪理：「又不是沒看過日出和朝霞，夏天在特拉華海濱⋯⋯」

爸爸反駁他：「每天都要遛狗，每天都要鍛鍊，哪有嫌多的？」還是姥姥懂童童：「就當是陪姥姥去吧？姥姥每天都要從大自然獲得靈氣呢。還有，我做你最喜歡的茶葉蛋帶上好不好？」

童童心軟了，姥姥這麼想去，沒理由不陪她去。於是他撒嬌說：「我要吃兩個茶葉蛋！」姥姥連聲答應：「好、好、好！」

星期六，是深秋裡難得的暖和天氣。全家人早早出門，趕在七點前就來到這個看日出的著名景點。天色未明，正可以看到對岸閃爍的燈光。他們沿步道向北走，眼看東邊天際越來越亮，朝夕鋪滿天上、人間、河面，美不勝收。童童承認，這和海邊看日出確實不一樣。

太陽還沒有升起，樹林裡一片片樹葉已經承接著金色的霞光。爸爸媽媽牽著兩隻狗沿著鋪滿樹葉的小徑走在前面，狗兒們好奇地東嗅嗅西嗅嗅。童童跑前跑後，在被金色霞光籠罩的樹林裡給大家照相。姥姥看到一處大石十分平坦，周圍那麼寧靜美麗，她「走不動」了，要求坐下冥想。爸媽看看手表：「半小時後我們回到這裡和你一起看日出。」

於是大家分手。爸媽離開了姥姥的視線，就開始放肆冒險。他們把狗拴在樹上，走到一處懸崖邊，趴在大石上向下張望，只聽他們發出驚嘆：「哇！好美呀！」

童童也忍不住走過去趴下，只見懸崖前方是一道滾滾向南的寬闊河面，河水泛著絲滑的漣漪，懸崖下方是一片樹冠，赤橙黃綠，雖不是花，更勝花團錦簇，美得幾乎能把人融化。

媽媽費了好大勁才把童童叫起來：「走吧，到時間回去會合姥姥了。」姥姥也是一副心滿意足的樣子，她說這裡的空氣充滿靈氣，冥想半小時有助拋開一切凡塵俗事。

他們和姥姥耐心盯著太陽從雲層中露出一點點，然後一躍——童童忍不住歡呼：「日出啦！」「值得來吧？」爸爸話裡有話。童童把茶葉蛋塞進嘴裡：「唔唔唔⋯⋯」媽媽和姥姥會心地笑了。