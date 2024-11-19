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自我性格分析

張海文（俄勒岡州，春和學園）

今天我想簡單分析我的性格，因為我覺得這樣可以更好地了解我自己。我想從三個方面來分析，也就是外向對內向、認真對馬虎，以及勇敢對怯懦。

首先，我在家裡的時候，性格比較外向，因為家裡的人都是很熟悉的人，我很願意和他們接觸和互動，所以我會很放鬆，也就會很好動。但是在公共場合或是在學校，我就比較內向，通常不太愛說話，而是喜歡保留自己的想法，不會說出來，我還喜歡觀察別人，也喜歡安靜地自己看書。

接下來，分析一下我學習知識的認真度：我覺得我百分之九十是認真的，不認真的地方只有百分之十左右。有些情況我是非常認真的，比如游泳和畫畫的時候，因為我很喜歡這兩項活動。但是，我在寫作業的時候就不是那麼認真了，做作業做到一半，我總是忍不住會停下來，要不是去玩，就是去吃東西。然而，總體來看，我覺得我還是一個認真做事的人。

關於我是否是個勇敢的人，我覺得我只能算是「半個」勇敢的人。我會勇敢地做事，卻又怯懦地害怕失敗，因為如果失敗了，我感覺會很不舒服，也害怕別人笑我。不過我知道，想成功就得經歷失敗，比如馬斯克他就曾經失敗過很多次，最後才成功的。

分析了自己的性格特點，我對自己有了新的了解，我希望我能成為一位開朗且善良的人，認真學習、認真做事、可以接受失敗，我想要勇敢把夢想變成現實。

馬斯克

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