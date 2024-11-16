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帽子日

成譯（俄勒岡州，春和學園）

今天是學校的帽子日，很多人都戴了有趣的帽子，我戴了一頂聖誕老人的帽子。

校車開到我的朋友Tessa的車站時，我卻都沒有看見Tessa？這時，最後一位上車的粉色頭髮女孩一抬頭，正是Tessa，她戴了一頂長長的假髮，我竟然沒有看出是她。

「你的帽子真可愛！」Tessa在我身邊坐下後說道。我連忙回答：「你的頭髮也是，可是帽子在哪兒呢？」Tessa把頭伸向我，原來，她在假髮上夾了一個帶有小帽子裝飾的髮飾，實在太可愛了！

我們進入教室的時候，看見很多同學都戴了有趣的帽子。Marcus和Emma的帽子，一個是Beavers 橄欖球隊的標識，另一個是Ducks橄欖球隊的標識。他們彼此看了一眼，為對方沒有戴自己喜歡的球隊的帽子吵了起來。

放學後，Hannah老師看見我們都戴了帽子，感到很奇怪。我告訴她，今天是帽子日。Hannah問明天是什麼日子，我說是「古怪日」，她笑說：「那好！我明天會打扮得很好笑來接你們！」

成讓（俄勒岡州，春和學園）

今天是學校的帽子日，帽子日就是每個人都戴自己喜歡的帽子去學校。

我一進教室，就看到Kate戴了小兔子的帽子，帽子上還有兩個小爪子，每個小爪子裡面有一個小按鈕，按一下按鈕，兔子的耳朵就跳起來一下，真有趣！

Orion戴了一頂顏色鮮艷的帽子，他的帽簷可以往上或往下翻，也很有趣！Mrs. Smatel老師自己做了一頂帽子，她戴在頭上看起來像一頂生日帽子，不知道的人還以為今天是她的生日呢。我和姊姊都戴了聖誕老人的帽子，我那頂帽子太大了，我可以用它遮住我的臉。

帽子日真好玩，因為我看到了許許多多奇奇怪怪的帽子。

俄勒岡州

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