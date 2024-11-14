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曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際
藝文
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錚錚（加州）
2024-11-14 01:00 ET
爸爸要我寫中文
要用毛筆我不能
心中抗拒不想學
害怕挨罵只好忍
努力練習淺入深
鐵杵磨成繡花針
日月如梭已成年
父親慈嚴心感恩
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武東星 研究遇瓶頸 料理給答案
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