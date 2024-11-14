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紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

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錚錚（加州）

爸爸要我寫中文

要用毛筆我不能

心中抗拒不想學

害怕挨罵只好忍

努力練習淺入深

鐵杵磨成繡花針

日月如梭已成年

父親慈嚴心感恩

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