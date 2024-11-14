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高中的第一篇章

鄭丞宏（伊利諾州）

高中是青春的轉折點。之前聽過學長姐們說過，高中是人生中最痛苦也是最快樂的四年，而那時，正在上國中的我還沒有完全體會到這句話的意義。當我國中畢業後，一直都沒有承認和面對自己已經要上高中的事實，直到暑假進入尾聲，我才猛然發覺，再過兩個禮拜，我就要成為高中生了。

開學那天來得比我想像中還要快。開學當天，我一睡醒就全身緊繃，感到非常焦慮。雖然我也充滿期待，但那股不安遠遠超過了我的興奮感。總之，當我走進校園時，心情是無比複雜的。我是一個容易緊張的人，所以這種感覺對我而言一點也不陌生。即便如此，我還是強迫自己堆著滿臉的微笑，以積極的心態面對現實。

幸好，前幾天在迎新的活動中，我已經對整個學校的位置瞭如指掌，所以第一天上學時，很清楚每間教室在哪裡。當我走進第一間教室，看到幾個熟悉的同學身影，才慢慢放下心來。找到位子後，我便仔細觀察四周。雖然有幾個熟悉的臉孔，但是其實大部分的同學都是我不認識的。同時我也發現，教室的佈置和國中很不一樣。曾經國中可能掛在牆上的可愛海報或是勵志的標語都不存在了，只剩下時鐘和課表。

上課鈴聲響起，老師打破了寂靜，幽默地介紹了自己，我們還玩了一個破冰遊戲。後面幾堂課的行程都很相似，老師們會介紹自己，同時認識班上的同學。雖然第一天沒有真正進入課程內容，但我已經感受到高中老師比國中老師嚴肅許多。尤其是榮譽課程的老師，並沒有像小學老師一樣，滿臉堆著笑容，像跟寵物說話的語氣和我們溝通。

就這樣，緊張而忙碌的第一天悄悄結束。如今，兩個月過去了，當初的緊張感早已減緩，我逐漸適應了高中生活，認識了更多新朋友，也習慣了老師們的嚴格要求。雖然挑戰不斷，但我發現高中生活充滿了成長的機會，每一天都讓我更了解自己，變得更自信。現在回想起來，學長姐們說的話確實有道理，高中既有痛苦的挑戰，也有成長的喜悅，這才是高中生活的真實意義吧。

 

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