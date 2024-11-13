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自作聰明的驢子

錢欣葆（中國）

驢子除了拉磨，主人還騎著他上街購物。驢子工作雖然忙碌，但覺得主人對他不錯，心情一直很好。但驢子最近心情不好，時常發脾氣「吭哧、吭哧」大聲嘶叫，吵得四鄰不安。

驢子最喜歡馱著主人上街購物，出去走走不僅輕鬆，而且主人總會額外給他些好吃的。最近主人買了一匹白馬，每次上街就騎白馬了，讓驢子在家裡拉磨。驢子覺得被主人冷落了，心情十分煩躁。

驢子以為自己很聰明，一定可以想出一個改變目前不被重視局面的主意。驢子想啊想，想了三天三夜終於想出了一個讓主人騎自己上街的計謀。驢子在白馬吃的草料中偷偷加入了會引起腹瀉的草藥，白馬進食後不久，果然腹痛、腹瀉。驢子見了，暗暗高興，心想今天主人上街不可能騎著腹瀉的白馬，一定會讓我去了。

主人見白馬腹瀉，餵了藥，讓他在家休息。主人對驢子說，今天原來讓白馬去的，他病了，就只能讓你去了。驢子暗暗高興，心想自己終於又可以上街看看外面的世界了。

主人指著裝有許多麵粉的大車，對驢子說：「鎮上的幾家饅頭店、麵店都說麵粉快用完了，非得讓我今天送去。快走吧！」

驢子沒有辦法，只好拉著沉重的大車上路，走了很久才到鎮上。累得筋疲力盡的驢子看著卸完貨的空車，心想回去可以輕鬆一點了。主人見今天小麥價格特別便宜，就買了很多袋小麥，裝了滿滿一車。主人怕天氣變化下雨淋濕小麥，催促驢子趕快拉車回家。

驢子嘆了一口氣，自言自語說：「白馬來主人家這麼多天，一次重活都沒有幹過，今天的重活照例是他幹的。我費盡心機算計他，結果自討苦吃。我聰明反被聰明誤，真倒楣啊！」

聰明的人總覺得自己不夠聰明，愚蠢的人卻常常自作聰明。

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