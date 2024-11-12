我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

美味的燒烤午餐

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

幾個月前的國慶節，阿姨邀請我們全家去她家裡吃燒烤，燒烤我們全家都喜歡，所以這一天，我們大家都早早地起了床。哇！這天天氣陽光明媚，風和日麗。

一大早，爸爸就先清洗好了我們的汽車，時間一到，我們就馬上出發去阿姨家了。在路上，我們一邊欣賞著車外的美景，一邊聊著各種開心的事情，不到半個小時，我們就抵達阿姨家。

阿姨見到我們非常開心，臉上就像開了花，爸媽也迫不及待地跟阿姨聊起天來。

過了一會兒，我們來到阿姨家的花園，準備燒烤了。這次為了慶祝國慶節，阿姨提前幾天就做了很多準備，醃製了我最愛的雞翅膀、煮了媽媽最愛的義大利香腸和鮭魚料理、煎了爸爸最愛的牛排，還有香噴噴的紅薯和綠油油的四季豆，除了這些，阿姨又特意為我熬了雞肉粥。更開心的是，阿姨專門為我做的一盤雞翅膀，那道雞翅膀帶點微辣。平時，我是不愛吃辣的東西，但是這次阿姨做的雞翅膀味道實在太香了，我一口氣吃了好多個。媽媽還因此誇獎我，說我現在像她一樣能吃辣了。飯後還有阿姨做的草莓冰淇淋蛋糕，又軟又香，簡直令人不能停口。這是一頓很美味誘人的野餐，我們開心地吃啊吃，直到飽飽的，真是開心滿足極。

吃飽飯休息了一下子，我們就忍不住又開始下一個活動了，大家一起跳進了後院游泳池，盡情地游起泳來。好像沒過很久，天就黑了，我們不得不準備回家了。臨走時，阿姨還為我們準備了兩大袋食物，其中就有我最愛吃的雞翅膀。

阿姨做的食物太美味了，草莓冰淇淋蛋糕和雞翅膀那種味道，是我所嘗過、世界上最美味的食物，太好吃了！讓我吃得津津有味、回味無窮。這是我吃過的最美味的一頓燒烤午餐。

義大利

上一則

華裔杜爾淇紀錄片拍家族三代 聖地牙哥亞洲電影節獲獎

下一則

進手術房之前

延伸閱讀

感恩節晚餐甜點好選擇 好市多南瓜起司蛋糕回來了

感恩節晚餐甜點好選擇 好市多南瓜起司蛋糕回來了
盒飯物超所值 華人點名Whole Foods超市4款必吃

盒飯物超所值 華人點名Whole Foods超市4款必吃
全球首家燒烤博物館 落腳密蘇里州這座城市

全球首家燒烤博物館 落腳密蘇里州這座城市
燒烤架有鳥屍 CDC點名10艘「最骯髒遊輪」

燒烤架有鳥屍 CDC點名10艘「最骯髒遊輪」

熱門新聞

凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

2024-11-03 13:42

回台娶親的插曲

2024-11-06 01:03
1963年，晚年的張恨水在北京家中創作。（圖/本報系資料照片）

張恨水，民國在大陸時期「婦孺皆知的作家」

2024-11-05 01:02

去Costco購物

2024-11-08 01:00
〈無辜者公墓及教堂〉局部，十六世紀畫家Jacob Grimmer畫作。畫中整片廣場全為墳地，前方一群人正在舉行入土儀式，後方是來往的行人與狗，左下角有隨處可見的枯骨。（圖／巴黎歷史博物館﹝Musée Carnavalet﹞館藏）

不知死，焉知生？

2024-11-09 01:02
2024年作者林良姿（中）再至周府與周愚夫婦合影。（圖∕林良姿提供）

來不及說謝謝——悼念周愚先生

2024-11-08 01:02

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲