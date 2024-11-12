幾個月前的國慶節，阿姨邀請我們全家去她家裡吃燒烤，燒烤我們全家都喜歡，所以這一天，我們大家都早早地起了床。哇！這天天氣陽光明媚，風和日麗。

一大早，爸爸就先清洗好了我們的汽車，時間一到，我們就馬上出發去阿姨家了。在路上，我們一邊欣賞著車外的美景，一邊聊著各種開心的事情，不到半個小時，我們就抵達阿姨家。

阿姨見到我們非常開心，臉上就像開了花，爸媽也迫不及待地跟阿姨聊起天來。

過了一會兒，我們來到阿姨家的花園，準備燒烤了。這次為了慶祝國慶節，阿姨提前幾天就做了很多準備，醃製了我最愛的雞翅膀、煮了媽媽最愛的義大利 香腸和鮭魚料理、煎了爸爸最愛的牛排，還有香噴噴的紅薯和綠油油的四季豆，除了這些，阿姨又特意為我熬了雞肉粥。更開心的是，阿姨專門為我做的一盤雞翅膀，那道雞翅膀帶點微辣。平時，我是不愛吃辣的東西，但是這次阿姨做的雞翅膀味道實在太香了，我一口氣吃了好多個。媽媽還因此誇獎我，說我現在像她一樣能吃辣了。飯後還有阿姨做的草莓冰淇淋蛋糕，又軟又香，簡直令人不能停口。這是一頓很美味誘人的野餐，我們開心地吃啊吃，直到飽飽的，真是開心滿足極。

吃飽飯休息了一下子，我們就忍不住又開始下一個活動了，大家一起跳進了後院游泳池，盡情地游起泳來。好像沒過很久，天就黑了，我們不得不準備回家了。臨走時，阿姨還為我們準備了兩大袋食物，其中就有我最愛吃的雞翅膀。

阿姨做的食物太美味了，草莓冰淇淋蛋糕和雞翅膀那種味道，是我所嘗過、世界上最美味的食物，太好吃了！讓我吃得津津有味、回味無窮。這是我吃過的最美味的一頓燒烤午餐。