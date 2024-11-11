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想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

成都之行

陳馨安（紐約，人力中心中文學校）

坐了十多個小時的飛機，我們終於回到中國成都，感覺我的腿好像有點走不動了。「我們先去旅館休息，再去外婆的家。」哥哥跟我說。

我一覺醒來，在房裡看見了外婆，我立刻上前擁抱她。上次見外婆是五年前了，但外婆看上去都沒變，她開心地說：「小妹，你長得好高啊！」爸爸和哥哥打算去成都大熊貓繁育研究基地看熊貓，我和媽媽趕緊收拾和他們出門。

大熊貓基地裡有一隻特別可愛的小熊貓，牠有時會坐在樹上看著下面的人，像皇帝看他的國民一樣。媽媽拉我去看另一個小熊貓展館，那裡有一群胖嘟嘟的小熊貓正在睡懶覺，一隻小熊貓把爪子放在另一隻熊貓的腳上，看起來很舒服，真是可愛。我們看了不同的展館，離開熊貓基地時太陽已經下山了。

第二天早上，我睜開眼睛，馬上跑到外婆跟前說：「外婆，生日快樂！」外婆笑得合不攏嘴。中午，我們全家出去吃飯，為外婆慶生。我看到大舅和大舅媽、小舅和小舅媽，還有幾個表兄弟姊妹。舅舅和舅媽的頭髮白了許多，幾個表兄弟姊妹也長高了很多。舅舅跟我說：「小妹長高了好多，中文也說得愈來愈好了，幾年前看到你還是小小的。」大家相聚有說有笑，也吃了水餃、龍蝦、辣辣的肉包子、缽缽雞、烤魚等道地的成都美食。

我們在成都待了七天，逛了各種商場。中國的商場真是熱鬧，走進商場就聽到有人喊：「小妹，快來看看，這件外套太漂亮了！」甚至有人拉我說：「試穿一下這件衣服和這條裙子怎麼樣？」我們邊走邊看，最後都買到自己喜歡的東西。

我們在成都逛了很多地方，吃了很多可口的食物。我還記得吃進嘴裡的感覺：生蠔覆蓋著蒜、蔥和辣椒，食物都撒上辣椒，每次吃完飯嘴巴都火辣辣的。我知道，成都人愛吃辣，但也有些食物不辣的，比如成都糖畫。成都糖畫多是以花鳥魚蟲及戲劇人物為主題，既是甜美的糖食，又是藝術品。我買了一隻蝴蝶，看著做糖畫的人真神奇，他先融化一塊糖，再用鋼片來畫了一隻蝴蝶，淋上糖漿，最後黏上一根棒棒，一隻會飛的蝴蝶就在我眼前了。

這次成都之行，有好玩的也有好吃的，還見到了幾年沒見過的親人，真開心！

我期待下次的旅程，那時我可能已經上大學了吧。

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