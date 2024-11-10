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想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

手機與我

曹雨桐（紐約，人力中心中文學校）

對於現在的人們而言，手機是一個重要的物品，對我而言也一樣。

就比如說，我的手機裡有很多應用軟體，有學習的、計算的、娛樂的，這些應用軟體讓我的手機變得很重要，因為裡面有我很重視的東西，像是相簿裡的照片。我的相簿裡充滿了各種回憶，每當我再翻起我的相簿，都會回想起被我遺忘的事：有我和家人以前一起去玩的照片，有美景、有好吃的東西；也有我和朋友一起去玩時拍的美食、物品，和合照；也有我喜歡的動漫角色、人物等等。

說到家人和朋友，我手機裡也有電話和社群媒體。我能用這些軟體和家人朋友在遠距離的地方聯繫，能讓我們經常聊天。還有就是能讓我放鬆的小遊戲。當我累的時候，或者無聊沒事做的時候，我都會玩能讓我舒壓、解悶的遊戲，或是刷影片。

我手機裡還有一些學校需要的應用軟體，能讓我隨時知道自己需要做的事情、作業、學校的消息和成績。

最後，手機也能讓我知道周圍環境的情況，比如說天氣。我手機裡有一個天氣預報的軟體，每天出門我都會看今天天氣如何，需不需要帶傘？需不需要外套？也有地圖，如果我要去一個陌生的地方，我可以用地圖來幫我找路線，需要坐地鐵的話也可以用地圖找。

總而言之，手機對我有很大的幫助，它擁有我以前的回憶，它讓我能和身邊的人保持聯繫，它讓我知道自己在學校的情況，也讓我清楚我所在的地方的狀況。

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