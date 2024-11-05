白蛇傳是中國神話中有名的傳聞，描寫白素貞與許仙的愛情故事。

白素貞是一隻修煉千年的白蛇精，陷入危險時，剛好有個樵夫經過救了她。這位樵夫經過反覆轉世，變成了許仙，白素貞為了報答救命之恩，化成美女到凡間與許仙結為夫妻。

在與許仙培養感情的時候，白素貞交了一個朋友叫小青，還跟西湖底下的黑魚精結拜為兄妹。很不幸，碰到許仙後，屢次有人想要揭穿白素貞的妖精身分，尤其是金山寺的法海大師。這許多經歷和挫折發展成很多精采的情節。

看完故事後，我很欣賞小青與黑魚大哥為白素貞做的一切。小青為讓白素貞辦婚禮去偷官銀，雖然行為違法，但我還是能感受到她的心意。她不只為白素貞去偷官銀，還在白素貞沒有能力保護自己時，努力抵擋蜈蚣精。

至於黑魚大哥，在白素貞需要幫助時，他不在乎面對厲害的法海大師，只要能幫到白素貞，連命都可犧牲。白素貞能有為她付出這麼多的朋友和哥哥，真是很難得。

如果我是白素貞，我絕對不會讓朋友或結拜哥哥做違法的事，或犧牲自己的性命。例如籌錢辦婚禮，我會想比較好的辦法掙錢，像賣藝、募款或做生意。這樣子不只可以辦婚禮，也可以向婆家展示自己的能力。

還有我不會拜託黑魚大哥去水淹金山寺，我會試著想出不危險的辦法救出許仙。也許我可以拿出商業精神，跟法海大師討價還價講生意，或晚上偷偷潛入金山寺，幫許仙混出去。反正這兩個辦法都比用洪水 淹金山寺好。

白蛇傳裡的角色，常用一些很野蠻的方式面對問題。或許是以前的人沒有現在這麼文明，處理事情都比較簡單粗暴，而現代社會的人就是動腦不動手。

話說回來，無論是用什麼樣的手法解決問題，能有像小青和黑魚大哥這麼講義氣和忠實的朋友，真是人生的幸福之一。