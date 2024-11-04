的確，交通便利對現代人是很重要的事情。這也就是台灣「中橫公路」誕生的主要原因。

當人們乘車穿越闊葉林、針葉林來到箭竹草原，彷彿穿越了植物隧道般，沿途不但有蒼鬱森森的翠綠景象，還有奇峰怪石，甚至可以看到幽谷飛瀑和繚繞雲霧瀰漫在山谷中，這是何等優美的風景啊！

在修築中橫公路的過程中，如同「篳路藍縷」一般，因為在物資缺乏的情況下，開發是件非常艱難的事。在修築中橫公路的過程中，因崇山峻嶺的阻擋，所以要面臨因引爆炸藥後，又來不及撤退的危險，有時還會因自然岩石崩塌來不及逃離，導致工程人員也會直接跟土石滾落山谷，可說是拿自己的性命與大自然搏鬥。

我覺得，這些築路人經歷重重的挑戰，在過程中不但艱苦而且也用青春和生命為中橫公路上的每座橋和每個隧道都留下不平凡的故事。

這些無名的築路人擁有堅強的忍耐，他們不但有願意接受挑戰的心志，而且也有不怕艱難的毅力，他們用血和汗水為子孫後代建成貫通東西的公路，這讓我反思，前人能夠為子孫後代留下永續的方便性，這就是「前人種樹，後人乘涼」這句話。現在的我們是不是應該學習前人的心志，幫後人留下美好的幸福呢？