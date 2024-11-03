手機可以做很多事情，從發訊息、打電話到觀看新聞和視頻。很多人都離不開手機，去哪裡就把手機帶到哪裡。因為我已經戴了眼鏡，所以我不會經常用手機。

我每天早上到學校時才用手機打電話給爸媽，準備回家時，我也會打電話給爺爺奶奶。我坐地鐵 很少看手機，人少的時候我都會看看書。

當我在家時，我通常使用iPad做作業，而不是手機。我和弟弟做完作業以後，我們有時看電視，有時看電影，有時去後院玩。星期天的時候，父母讓我和弟弟在iPad上玩遊戲。有時候我跟朋友們聊天，有時候我和弟弟玩。

跟手機相比，我更喜歡iPad，因為它的螢幕更大，做事更容易。但是有了手機，你就可以隨身攜帶它，因為它很小，不會占用太多空間。

陳小琳（紐約，人力中心中文學校）

手機有很多的功能，給我們的生活帶來很多的便利與幫助。

手機有多種用途，比如和家人打電話，可以打給住得很遠的奶奶和姑姑。在我的日常生活中，手機帶來了優點和缺點。譬如我可以用我的手機輕鬆地打電話給別人，迷路時我還可以打開手機的地圖，我也可以用手機搜尋我不知道的事情。

手機帶給我很多幫助，但也帶給我很多傷害，比如會讓我很容易分心，導致我無法完成作業。如果我想完成作業，就要把手機放在別的地方，或者放在我無法拿到的地方。此外，手機也會傷害我們的眼睛。

手機給大家帶來了更多機會和希望，手機的發明讓人們更容易使用和查找東西。現在手機很重要，它每天幫我們做各種事情，而且每天都在我們身邊，我們離不開它。