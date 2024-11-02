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我的秋假

陳慧君（加州，學園雙語學校）

在秋假的周五，我和家人為了慶祝媽媽的生日，搭渡輪去了惡魔島。我們去參觀惡魔島上的監獄，學到很多東西。

在惡魔島，我們知道了一九六二年的越獄，也在島上看到一個以前的囚犯叫比爾貝克，他寫了一本書，我們買他的書，他就會在書上簽名。

我們回到舊金山吃午飯，然後去三十九號漁人碼頭看「藍天使」飛機表演。之後，我們去一家很有名的冰淇淋店，我和弟弟吃了冰淇淋，媽媽喝了一杯熱可可。

我很喜歡這個秋假的郊遊活動，因為秋天天氣很好，跟家人一起探索新地方非常快樂。我不知道惡魔島的歷史這麼有趣，我也很喜歡藍天使的飛機表演和好吃的冰淇淋。今年的秋假我在家休息了好幾天，而這一天的活動使我的秋假更有趣。

黃詩文（加州，學園雙語學校）

我喜歡秋天，因為我喜歡一點點冷的天氣，也很喜歡秋天的假期，而且我的生日在秋天，萬聖節也在秋天，我可以拿到很多糖果。

今年的生日，我跟朋友一起去玩「密室逃脫」遊戲。在遊戲中，我們被很多可怕的東西嚇到，而且還有很嚇人的音樂，令人害怕。雖然如此，我還是覺得「密室逃脫」非常好玩。

秋假中，我早上會跟爸爸一起去公園晨跑，每次都跑六英里，整個秋假一共跑了二十四英里。

我喜歡的萬聖節也在秋假裡，我扮成了我喜歡的電影人物，也跟朋友一起去要糖果，去年我拿到了一磅糖果呢！

萬聖節 加州 監獄

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