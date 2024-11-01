挪威壯麗的自然景色及較少的人口，使我把它的首都奧斯陸想像成一座人煙稀少、相對樸實無華的小鎮。到了奧斯陸才意識到，真實的它和我想像中的迥然不同。

從遠郊的奧斯陸機場乘車前往市中心，一路的風景已經顯示出了奧斯陸城市的特點。公車的一邊窗戶外是層層樹林及寬闊的草坪，樹葉的縫隙間時而可以看到港灣和艘艘遊艇；另一邊則有一些塗著均勻彩漆的建築。相比之下，許多國家的郊外出現幾座破舊的建築或廢棄了的廠房並不稀奇，可我沒在奧斯陸的郊外看到任何破敗的景象。這裡呈現出歲月靜好的安逸恬靜。

奧斯陸市中心的大街更顯乾淨整齊。大街開闊而明亮，一排排老式建築聳立在路的兩邊，碼頭的商業街布滿現代化建築，古老與現代融合並存。路上行人衣裝時髦，走姿優雅而自信。一些人騎電動踏板車在街中穿行，踏板車路過時會發出輕輕的嗡嗡聲，帶給旁人陣陣涼爽的微風。

大街的中央有一個大型農貿市場。晶瑩剔透的一串串越橘、長著一道道綠條紋的醋栗、樣子有點像藍莓和葡萄結合體的接骨木莓，每種水果的品質都是極品，水果鮮艷純正的顏色堪比綻放的花朵。水果那麼完美，菜市場裡的花朵當然也不想認輸。我沒找到一朵缺失花瓣或枯萎了的花，每一朵都努力綻放。

好的城市不能沒有公園。一座寬闊的公園位於市中心邊緣，草坪濃密柔軟，茂盛的綠樹把公園籠罩在涼快的樹蔭下，人們在樹下散步、騎自行車或遛狗。行道旁各種風格迥異的雕塑，從鮮艷活潑的彩虹橋雕塑到莊嚴肅穆的紀念碑，融合得相得益彰。一窪池塘靜臥，澄明的水中倒映著水邊茂盛的花朵。一座木質的小橋跨過了水面，給美景添加了一種莫內畫作氛圍。池塘旁邊，一位女孩正坐在草坪上全神貫注地看著一本很厚的書，一隻羽毛油亮的鴨子靜坐冥想，蜻蜓飛舞在花葉間，宛若一幅寧靜致遠的畫卷。

奧斯陸的夏天，涼爽的微風撫摸著肌膚，吹散了些許煩惱。