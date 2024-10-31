晨晨在萬聖節 前幾天就看到媽媽在縫製白色斗篷，上面有黑黑的大眼睛和嘴巴，媽媽說這是過萬聖節穿的，他將化妝成一個小鬼，去鄰居家討糖。

晨晨今年三歲，他第一次覺得他長大了，可以跟姊姊去討糖，姊姊負責敲門說：「不給糖，就搗蛋」。每個討糖的人可以在主人拿出的糖果盒裡抓兩顆糖，可是有幾次晨晨忍不住抓了三顆，所以他的袋子裡的糖比姊姊多。當然，他排在姊姊後，總是歸他說「萬聖節快樂！」

將手從白色袍裡伸出來真不容易，有時候還得找媽媽幫忙摟起袍子，晨晨的手才能伸出抓糖。媽媽幾次說幫忙拎糖袋子，都被晨晨拒絕，即使真的走不動了，晨晨可以讓爸媽抱，但討糖的袋子依然牢牢抓手中。晨晨對萬聖節期盼了很多天，終於過節了，他的眼皮直打架，又睏又累卻仍堅持。

這晚家家戶戶都亮燈，不僅房間燈亮、門口的街燈亮起，地上的南瓜也都亮了，南瓜成了南瓜燈，更像南瓜精靈在草叢落葉間出沒閃動。一群群的大人孩子，看上去都成了樹林中的鬼怪妖精，燈火忽閃忽閃的，平時看上黑黝黝的樹林，今夜都是人頭人影攢動。

「走，去看海盜船那家！」媽媽說。遠遠地，迷霧升騰，還有一堆篝火，許多人圍坐在篝火邊。原來迷霧中是海盜船，今晚的海盜船上有一個精靈鬼怪在開船，他的骷髏手握方向盤，左右轉，還有不少骷髏站在甲板上，霧氣一陣一陣散發，海盜船很像從遠古向我們駛來。這家真的很熱鬧，不僅有海盜船、一輛坐著骷髏的老式跑車，大門前還站一個女巫在念書。

姊姊問姥姥，您是第一次在我們這過萬聖節吧，喜歡嗎？姥姥樂了，直說「喜歡喜歡」，聽到姥姥、姥爺都說喜歡，晨晨和姊姊非常高興。姥姥常說老家是山區，空氣中常有迷霧，應該就是萬聖節的海盜船的迷霧那樣。晨晨想到這些，心裡更樂了。